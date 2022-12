The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.12.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2022 ISIN Name AU000000CAD3 CAENEUS MINERALS AU000000CM85 CROWN MEDIA HOLDINGS LTD. CA4510631019 ICANIC BRANDS CO. INC. FI4000512587 BETOLAR OYJ EO 1 SGXZ53262598 EQONEX LTD. US91532B1017 UPHEALTH INC.DL-,0001