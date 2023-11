The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.11.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.11.2023. ISIN Name CA28619A1012 ELEMENT79 GOLD CORP. CA38121P1080 GOLDEN TAG RESOURCES LTD CA7319164090 POLYMET MINING CORP. CA98383L1040 XR IMMERSIVE TECH INC. FR0014007XT1 ARCHOS S.A. NOM. EO-,0025 SE0008348072 ALELION ENERG SYST AB US45845P1084 INTERCEPT PHARMAC.DL-,001