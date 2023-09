The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2023 ISIN Name US86877M2098 SURFACE ONCOLOGY DL-,0001 CA64079L2049 NEPTUNE WELLNESS SOL. CA6976701079 PAMPA METALS CORP. USU8457V1099 SPECTRAL MD HLDGS DL-,001 US44967K1043 IMAC HOLDINGS DL-,001