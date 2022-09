The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.09.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.09.2022. ISIN Name CA6657201084 NORTHERN SHIELD RES INC. GB00BDD85M81 AVAST PLC. (WI) LS-,1 GB00BZ4FM652 GYG PLC LS -,002 SE0017767742 BETSSON AB SER.B