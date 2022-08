The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.08.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.08.2022 ISIN Name CA36269A1075 GAIA GROW CORP. AU0000206492 ADRABBIT LTD. XS1412547660 WILLIAM HILL 16/23 XS1533933039 PRETIGEBIDCO 16/23 REGS XS1797663702 EUROCLEAR INV. 18/30 XS1797663967 EUROCLEAR INV. 18/48 FLR