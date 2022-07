The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.07.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2022 ISIN Name CA2684691033 EGF THERAMED HEALTH CORP. CA37958W2022 GLOB.HEALTH CLINICS O.N. US05338F1084 AVALO THERAPEUT. DL-,001 US08862EAA73 BEYOND MEAT 21/27 ZO CV US256163AC07 DOCUSIGN 21/24 CV 144A US62914VAD82 NIO 21/27 CV 144A US70614WAA80 PELOTON INT. 21/26 ZO CV US90184LAM46 TWITTER 21/26 ZO CV US90353TAH32 UBER TECHNO.20/25 CV 144A US95790D1054 WESTRN ASS.MORT.CA.DL-,01