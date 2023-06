The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.06.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2023 ISIN Name CA40054T1075 G2 ENERGY CORP. CA4315021036 HILLCREST ENERGY TECH.LTD CA62757L1085 MUSK METALS CORP. US05338E1010 AVALON ACQ.INC A DL-,0001 US09523Q2003 BLUE APRON HL CL.A -,0001 US3811191069 GOLDEN MINERALS CO.DL-,01