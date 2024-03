The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.03.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2024. ISIN Name CA51830A1066 LATITUDE URANIUM INC. CA8875891092 TINONE RESOURCES INC. DE000CZ439W2 COBA MTH S.P63 SE0016830517 PAGERO GROUP AB US01988P1084 VERADIGM INC. DL-01