The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2023 ISIN Name CA27785T1003 EAT + BEYOND GLOBAL HLDGS CA37428G1000 GETSWIFT TECH. LTD CA53634Q2045 LIQUID MEDIA GRP LTD SE0015962345 SMART WIRES TECH. SDR US30315R1077 F-STAR THERAPEUT.DL-,0001 US4833791035 KALEYRA INC. DL -,0001 US82452T1079 SHIFT TECH.INC.A DL-,0001