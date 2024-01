The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2024 ISIN Name DE000BLB4VQ5 BAY.LDSBK.IS.17/24 AU000000BAT1 BATTERY MINERALS LTD BMG4232X1020 HAITONG INTL SEC.GR.HD-10 GB00BNGF1L75 BIODEXA PHARMA LS-,02 GRS294003009 FOLLI FOLLIE EO 0,30 IE00BDGSNK96 WISDOMTR.INDIA QUALITY DL IE00BDGSNL04 WISDOMTR.INDIA QUAL.ACCDL IE00BD49R243 WISDOMT.CBOE S+P 500 P.DA IE00BMYDMD58 LGUE-ESG GR.BD EOD IE00BQZJBT94 WISDOMTREE US SC.DIV. ETF IE00BYPGT035 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.ETF IE00BYQCZC44 WISDOMT.GERM.EQ.U.ETF EOA IE00B0Q82B24 PETRONEFT RES PLC EO-,01 NO0003070609 IDEX BIOMETRICS NK 0,15 USU24788AH10 HCA 22/27 REGS USU24788AK49 HCA 22/32 REGS US48129AAA07 JPMORGAN CHASE 17/25 FLR US83444K1051 SOMALOGIC INC. A DL-,0001 US8883146065 TITAN PHARM.(DEL) DL-,001