The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.07.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2023 ISIN Name CA78446Q1000 SKRR EXPLORATION INC. KYG000371040 AAG ENERGY HOLDINGS LTD NZEVOE0001S4 EMBARK EDUCATION GROUP SE0007278841 SERNEKE GROUP AB B O.N. US09077D1000 BIOFRONTERA INC. DL -,001