The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.06.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2023. ISIN Name CA72748Q2071 PLANTFUEL LIFE INC. AT0000A33L58 BKS BANK AG EM.2023 FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 FR0013446580 CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN GB00B580MF54 HURRICANE ENERGY LS -,001 USH3698DBS20 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR USH3698DBT03 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR US1512052002 CELYAD ONCOLOGY SPONS.ADR US2850391036 ELECTRICI.D.FR.ADR 1/5 US3953302029 GREENLANE H. A NEW DL-,01 US44916T1079 HYRECAR INC. DL-,00001