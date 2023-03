The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2023 ISIN Name CA53359R1064 LINCOLN GOLD MINING INC. CA56089A1030 MAKO MINING CORP. CA6834766009 OPAWICA EXPLOR.INC. CA94155W1059 WATERLOO BREWING LTD IT0001431805 DEA CAPITAL S.P.A. US1694091091 CHINA SOU.AIRL.YC1 ADR/50 US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 US8177631053 SESEN BIO INC.