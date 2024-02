The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2024 ISIN Name CA48311A2092 KAIZEN DISCOVERY CA9838791072 XANDER RES INC NO0010785967 QUANTAFUEL AS NK -,01 US46185L1035 INVITAE CORP. DL-,0001