The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.02.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2023 ISIN Name CA98387W1068 X-TERRA RES INC. DE000A3GTBU5 ETC ISSUANCE O.END ETN DE000A3GVK06 ETC ISSUANCE O.END ETN CA2174131037 COPLAND ROAD CAPITAL NEW DE000A3GVK14 ETC ISSUANCE O.END ETN DE000A3GWNR0 ETC ISSUANCE O.END ETN FR0013245263 SPIE 17/24 GB00BNK9TZ56 PARSLEY BOX GROUP LS-,01 JP3944390008 UZABASE INC. O.N.