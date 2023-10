The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.10.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2023 ISIN Name CA9203663096 VALTERRA RESOURCE CORP. DE000A2TSM88 DEFRAQ VENT.AG INH O.N. DE0005319016 LAZARD EUROPEAN HIGHYIELD GB00BQ98V038 CAPRICO.EN. LS-,034265734 IE00BQPVQZ61 HORIZON THERAP.PLC DL-,01 KYG3958R1092 GOLDEN EAGLE R.GRP HD-,10 SE0018245953 SECTRA AB US6174468T98 MORGAN STANL 20/23 FLR US80512Q3039 SAVE FOODS INC. DL-,0001 XS2305050713 GRANITSH FIN. ETP71 XS2305051281 GRANITSH FIN. ETP71 XS2305051448 GRANITSH FIN. ETP71