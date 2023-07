The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.07.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2023. ISIN Name LU0097333701 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.H CA68620P1018 ORGANIGRAM HLDGS INC. GB00BF6P5V92 XPEDIATOR PLC LS-,05 LU2109787122 AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC NO0010626559 AEGA ASA NK 1