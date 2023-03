The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2023 ISIN Name CA09570Q1037 BLUE MOON METALS INC. FR0013310505 ENGIE 18/UND.FLR KYG3167F1101 EUROPEAN BIOTECH ACQ. UT US04625J2042 ASSURE HOLDINGS CORP. US2060221056 CONCERT PHARMACEUT.DL-001 US41150T1088 HARBOR CUSTOM DEV.