The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2023 ISIN Name CA76611L1040 RIDGESTONE MINING INC. CA9555621031 WEST RED LAKE GOLD MINES DE000DK0YUK9 DEKA OPF MTN R.2110 IT0004983182 LIFESTYLE GROUP S.P.A. NL0010937058 INTERTRUST NV EO-,60 US02155X1063 ALTERITY THERAPEUT.ADR/60 US0547548745 AYTU BIOPHARMA DL -,0001 US13471N2018 CAN-FITE BIOPHARMA ADR 30 US65344G1022 NEXTPLAY TECH. DL-,00001