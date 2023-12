The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.12.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2023 ISIN Name AU000000FYI5 FYI RESOURCES LTD. CA6698091056 NOVA ROYALTY CORP. CA98979D1024 ZOGLOS FOOD CORP. DK0060910917 ORPHAZYME A/S DK 1 FR0013233475 LYSOGENE S.A.(PROM.)-,30 KYG2007L2040 CAZOO GROUP A DL-,0001 LU2382956378 MAJOREL GROUP LUX. EO 1 US98978N3098 ZIVO BIOSCIENCE DL-,001