The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2023 ISIN Name IT0005421646 LABOMAR S.P.A. KYG394621414 G MED.INNOV.HLD. DL0,0001 US7491191034 QUOTIENT TECHN. DL-,00001 US8116994042 SEACHANGE INTL DL-,01