The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.09.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2022 ISIN Name CA01626P3043 ALIMENTATION C.T. MUL.VTG CA14307R1010 CARLYLE COMMODIT.CORP. CA53227W1059 LIFEWORKS INC. FR00140072P8 ACHETER-LOUER.FR EO-,2786 KYG012922038 AFRICA OPP.NEW05/22 DL-01 US15136A1025 CENTENNIAL RESOURCE DEV.