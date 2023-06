The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.06.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2023. ISIN Name CA03835T2002 APTOSE BIOSCIENCES NEW CA25470W2067 DISCOV.HARBOUR.RES. NEW CA92920V1058 VOYAGER METALS INC. CA9609083097 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC US5393192027 LIXTE BIOTECHN. HLDGS