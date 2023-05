The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.05.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2023. ISIN Name CA01590A1012 ALKALINE FUEL CELL POWER CA09238B3083 BLACKHAWK GROWTH CORP. IL0011747214 KB RECYC.INDUS.LTD CD-,01 SE0010270793 GOODBYE KANSAS GROUP AB XS1404980846 RAC BOND CO 16/46MTN REGS