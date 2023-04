The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.04.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.04.2023 ISIN Name CA65250B1058 NEWRANGE GOLD CORP. DE000A3GWNN9 ETC ISSUANCE O.END ETN DE000A3GWNQ2 ETC ISSUANCE O.END ETN US01643A2078 ALKALINE WTR CO. DL -,001