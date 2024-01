The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2024 ISIN Name IE00BJXRZ273 RIZE-MED.CAN+LSCI.DLA ETF IE00BLRPQJ54 RIZE U.I-ETDL ADLA IE000HJV1VH3 RIZEEMIECOMETF DLA IE000QRNAC66 R.U.I.R.P.CA. ETFDLA AU000000ANP4 ANTISENSE THERAPEUTICS CA7481191046 QUEBEC NICKEL CORP CNE100000429 SH.DASH.AGR.F.T.H YC 0,10 US28249U1051 EIGER BIOPHARM. DL -,0001 US6404422080 NEMAURA MED. INC. DL-,001 US68236P1075 ONCTERNAL THERAP. DL-,01 US85569C1071 STARTEK INC. DL-,01