The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.01.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2023 ISIN Name CA9106243038 UNITED HUNTER OIL+GAS GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 US05344R1041 AVALON GLOBOCARE DL-,0001 US2620771004 DRIVE SHACK DL-,01 US68373L3078 OPGEN INC. DL-,01 US74312Y2028 PROFESS.DIVERS.NETW.DL-01 US88032L2097 TENAX THERAPEUTICS DL-,01