The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.12.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2023. ISIN Name DE000A255G36 GERRY WEBER INTL INH O.N. GB00BYX7JT74 DIVERS.ENERGY COMP LS-,01 LU1602144229 AIS-AM.MSCI WD.CL.TR.UED LU2182388400 AIS-M.W.C.P.A.P ETF DRDLA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW US65473P1214 NISOURCE INC. CORP.UNIT A