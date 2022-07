The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.07.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2022 ISIN Name CA31210A3064 FAX CAPITAL CORP. CA73044N1042 PODA HOLDINGS INC(SB.VT.) EE3100073644 AS LHV GROUP EO 1 GB00B1YMN108 ACTIVE ENER.GRP LS-,0001 US00289Y1073 ABEONA THERAPEUT. DL-,01 US10802T1051 BRICKELL BIOTECH DL-,01 US1924791031 COHERENT INC. DL-,01