The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.07.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.07.2023 ISIN Name US97727L3096 WISEKEY INTL.H.ADR NEW 10 GG00BFWMR296 INDUST.REIT LS-,0000012 US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 US45719W1062 INHIBIKASE THERAP. INC. US59564R6099 BIODEXA PHARMA SP.ADR/5 US87264ACP84 T MOBILE USA 21/32 144A