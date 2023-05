The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.05.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2023 ISIN Name DE000A32VPT2 DEUTSCHE POST NA O.N.NEUE DE000DDA0LY7 DZ BANK IS.C162 18/26 DE000DDA0XE4 DZ BANK IS.C207 20/30 DE000DDA0XF1 DZ BANK IS.C207 20/30 ES0152503035 MEDIASET ESPANA EO -,50 NL00150009E8 PEGASUS ACQ.CO.EUR. UTS US38500T1016 GRAN TIERRA ENER. DL-,001 US4811161011 JOUNCE THERAP. DL-,001 US58448Y1038 MEDIASET ESP.UN.ADR EO-50 US62526P1093 MULLEN AUT. INC. DL -,001