The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.04.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2023 ISIN Name CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B CA92845J1049 VIVO CANNABIS INC. LU0188083231 DKO-RENTEN HYBRID US03767D1081 APOLLO ENDOSURGERY DL-,01 US08653C5022 BEST INC. SPONS. ADR/5 A US62818Q1040 MUSTANG BIO INC DL-,0001