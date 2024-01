The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.01.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2024. ISIN Name PLCIECH00018 CIECH S.A. ZY 5 US1686151028 CHICO S FAS INC. DL-,01 US6315122092 NASPERS N ADR/ 1/5 NEW