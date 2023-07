The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.07.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2023 ISIN Name CA3455101012 FOREMOST LI.RE.TE. O.N. CA86816U1066 SUPERIOR GOLD INC. O.N. DE000A32VPJ3 VA-Q-TEC AG NA Z.UMT. KYG300921031 ELLIOTT OPPORT.II CO.CL.A LU0154656895 HSBC AKTIENSTRUKT.EURO.AC