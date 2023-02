The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2023. ISIN Name CA36116V1067 FUSE COBALT INC. PLZYWIC00016 GRUPA ZYWIEC ZY 2,50 XS2566884412 OPDENERGY 22/25 FLR REGS2 XS2566985367 OPDENERGY 22/25 FLR 144A2