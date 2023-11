The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.11.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2023 ISIN Name CA91834N1006 VSBLTY GROUPE TECH. CA92643V1013 VICTORY BATTERY MET.CORP. CA00076T1057 ABC TECHNOLOGIES HOLDINGS CA18453N1033 CLEANTECH POWER CORP. LU1291109293 BNPP-ECPI GL ESG IN.UECEO US09072V6002 BIOCE. NEW 2023 DL-,0001 US24790A1016 DENBURY INC. DL-,001 US62014P4054 MOTUS GI HLG.INC DL-,0001 US6301043054 NANTHEALTH NEW DL-,0001 XS2337090265 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2399365555 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2472332886 LEVERAGE SHA ETP 2072 XS2472335129 LEVERAGE SHA ETP 2072