The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.11.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2022. ISIN Name CA00401G2080 ACADEMY METALS INC. CA71422P1053 PERMEX PETROLEUM CA75622P1045 RECIPE UNLIMITED SUB.VTG. US9191343048 VALEO SE ADR 1/2/EO 3 US92942V1098 VYANT BIO INC. DL-,0001