The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.05.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2023. ISIN Name NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. US72941H4002 PLUS THERAPEUTICS US92836Y3009 VISLINK TECHS DL-,00001