The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2023 ISIN Name CA09226C2013 BLACK TUSK RES.INC.NEW CA5471531064 LOVE PHARMA INC. LU0378437502 LYXOR DOW JONES I.A ETF I LU0530119774 LYX BUND FU -1X INV ETF I LU0603940916 LYX SHORTDAX -1XINV ETF I SE0018014110 MEDS APOTEK AB TH0375010Z14 TRUE CORP.PCL -FGN- BA 4 US01345P1066 ALBIREO PHARMA DL -,01 US28621V1017 ELEVATE CREDIT INC -,0004