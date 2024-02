The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2024 ISIN Name CA4457373070 HUNTER TECHNOLOGY CORP. NO0010895022 MINTRA HOLDING AS NK -,03 SE0015961438 AVENTURA GROUP AB CL.B US36254L2097 GT BIOPHARMA INC. DL-,001 US50046R1014 KONAMI GROUP ADR US95855T1025 WESTERN MAGNESIUM DL-,01 DE000BLB7KK4 BAYERISCHE LANDESBANK 19/24