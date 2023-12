The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.12.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2023 ISIN Name AU000000XTE7 XTEK LTD CA3810832038 NEXUS URANIUM CORP. CA44812T1021 HUT 8 MINING CORP (NEW) CA83013Q6085 SIYATA MOBILE CA98420B2003 XIMEN MINING DE0005070908 FRITZ NOLS AG O.N. GB00B15KXP72 WITR COM.SEC.Z06/UN.COFF GB00B15KXS04 WITR COM.SEC.Z06/UN.CORN GB00B15KXZ70 WITR COM.SEC.Z06/UN.HOGS GB00B15KY104 WITR COM.SEC.Z06/UN.NGAS GB00B15KY765 WITR COM.SEC.Z06/UN.WEAT US42309B4023 MICROMOBIL.CL.A DL-,0001 US6952632023 PACWEST BANCORP.DEP.PFD A US8870802084 TIMBER PHARMACEUT. INC. XS1492656787 AXALTA COAT. 16/25REGS XS1794209459 PAPREC HLDG 18/25 REGS XS1992087996 EG GLBL FIN. 19/25 REGS