The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.12.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2022 ISIN Name AU000000PTB9 PTB GROUP LTD. CA4592832063 INTL COBALT CORP. GB00BYWMFT51 ESR 2022 PLC LS -,001 JE00BMH4MR96 MYSALE GROUP PLC