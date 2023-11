The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.11.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2023 ISIN Name ES0244251031 IBERCAJA BCO 22/25 FLR FI0009006951 VALOE OYJ BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 DE000A161234 EKOTECHNIKA AG A O.N. GRS254003007 G.E. DIMITRIOU NA EO-,04