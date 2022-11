The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.11.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.11.2022. ISIN Name US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 CA04374L1031 ASHANTI SANKOFA CA32016U2074 FIRST ENERGY METALS CA34354X1087 THE FLOWR CORP. CA4113001065 HANSA RESOURCES LTD CA6034653031 MINEWORX TECHS LTD ES0105517009 ENERGIA INN.Y DES.FOTO. 1 KYG4181B1014 GUANGDONG HK GR BA.HD-,01 SE0016785513 RIGHTBRIDGE VENTURES GRP