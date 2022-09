The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.09.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.09.2022 ISIN Name CA1351011038 CANADA HOUSE WELLN.GRP CA64886W2031 NEW TECH MINERALS CORP. US1630751048 CHEET.M.ADR A10 DL-000025 US81362J3086 SECOND SIGHT MED.PRODUCT. US82452L2034 SHIFTPIXY INC. DL-,0001