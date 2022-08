The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.08.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2022 ISIN Name DE000CZ45VY9 COBA MTH S.P41 GB0031544546 PETROPAVLOVSK LS -,01 KYG285531086 DUDD.STR.ACQ. A DL-,0001 XS2025848297 EASY TACTIC 19/24 XS2307743075 EASY TACTIC 21/24