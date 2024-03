The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.03.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2024. ISIN Name CA29383X1033 ENTHEON BIOMEDICAL CORP. CA54342Q2053 LOOKING GLASS LABS LTD. CA74359L1058 PROSPECTOR METALS CORP GB00BMD68046 VAST RESOURCES PLC LS-001 GB00BYWRS683 CITY PUB GROUP LS -,01 IT0001498234 EEMS ITALIA S.P.A. EO-,50 SE0015962048 PERMASCAND TOP HOLDING US71943U1043 PHYSICIANS REALTY DL-,01 US82621J2042 SIENTRA INC. NEW O.N.