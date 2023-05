Das Instrument 8Q3 BG11MPKAAT18 M+S HIDRAVLIK AD BW 1 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 31.05.2023 The instrument 8Q3 BG11MPKAAT18 M+S HIDRAVLIK AD BW 1 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 31.05.2023