Das Instrument 2DQ US00215W1009 ASE TECHN.HLDG.CO.LTD. EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 30.06.2023 The instrument 2DQ US00215W1009 ASE TECHN.HLDG.CO.LTD. EQUITY has its ex-dividend/interest day on 30.06.2023