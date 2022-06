Das Instrument 4OJ KYG0539C1069 ASIA CEMENT CH.HO. HD-,01 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 30.06.2022 The instrument 4OJ KYG0539C1069 ASIA CEMENT CH.HO. HD-,01 EQUITY has its ex-dividend/interest day on 30.06.2022